Saem os primeiros classificados às quartas da Copa TV Gazeta de futsal

Revolução/Brasiléia, Mônaco, Carlos Barbosa/Xapuri e Bonecão Agropecuária estão classificados às quartas-de-final da 5ª Copa TV Gazeta de Futsal. O quarteto carimbou vaga na próxima fase da competição ao superar neste sábado (17), no ginásio do Cie, as equipes do Nacional Futsal, AESP/Epitaciolândia, Amigos do Futsal e Villa City/Manoel Urbano, respectivamente.

No primeiro jogo do sábado, as equipes do Revolução Brasiléia e Nacional Futsal fizeram um jogo equilibrado com 10 gols e vitória da equipe visitante por 6 a 4. Na sequência, num outro jogo equilibrado, o Mônaco fez valer o fator casa e superou o AESP/Epitaciolândia por 3 a 2.

Com duas vagas já garantidas à próxima fase do torneio, a rodada prosseguiu com a vitória do Carlos Barbosa/Xapuri sobre a equipe dos Amigos do Futsal por 3 a 0. No fechamento dos confrontos, o Bonecão Agropecuária superou o Villa City/Manoel Urbano por 2 a 0.

Na próxima terça-feira (20), no ginásio do CIE, outros três jogos apontarão novos classificados às quartas-de-final da competição: Fogão Acre x Flu/Green Dental, Meninos da Vila x Amigos do Doca/Calafate, Eco Power Energia Solar x Real Brasil.

Conforme o regulamento, as sete equipes credenciadas às quartas-de-final irão aguardar pela definição do vencedor do quadrangular classificatório do Vale do Juruá, para então realizar o sorteio dos confrontos.