Sabe qual o país menos visitado do mundo? Ele corre risco de desaparecer

Um dos países mais naturalmente bonitos do mundo também é um dos menos visitados, mas talvez a maioria de nós nunca poderá viajar para essa nação. O lugar corre sério risco de desaparecer!

Tuvalu é um país insular no centro-oeste do Oceano Pacífico, situado no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí. O paraíso fica num atol de corais, ou seja, num recife de corais em forma de anel que forma uma lagoa, com ilhas ao longo da borda. O país é um oásis impressionante, mas enfrenta a ameaça de desaparecer completamente da face da Terra.

