Rumor: Advogada de Johnny Depp deixa marido para ficar com ator

A informação vem por meio do Us Weekly. Segundo uma fonte anônima próxima ao tópico, “a química [entre eles] não pode ser mensurado”. Rich foi uma das advogadas do artista, quando ele processo o veículo britânico em 2018 por difamação.

Ela não fez parte da equipe jurídica quando ele processou a ex-esposa, Amber Heard, em 2022. De acordo com o site, no entanto, ela estava no tribunal de Vírginia, onde o caso foi julgado, para mostrar “apoio” a Johnny Depp. “Não havia obrigação profissional para ela estar lá. Foi pessoal”, teria dito a fonte.

Johnny Depp (esquerda) e Joelle Rich (direita). Imagem: Shutterstock / Reprodução

Segundo o tal insider, Rich está se divorciando do atual marido para ficar oficialmente com Depp, com quem começou a ter um caso, encontrando-o “discretamente” em hotéis. Ela tem dois filhos com o cônjuge.

Fonte: IGN Brasil