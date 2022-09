Roubo a restaurante termina com um assaltante ferido com tiro na cabeça e outro nas nádegas

- Publicidade -

O monitorado por tornozeleira eletrônica Dhose Souza da Costa, de 22 anos, se deu mal durante um assalto na tarde desta quinta-feira (01), na rua Mário Maia, bairro 15, localizada na região do Segundo Distrito da capital.

Conforme relatos de testemunhas, era por volta das 14h, quando Dhose e mais um comparsa, chegou para assaltar o restaurante. Como o horário era ainda de almoço, o local estava com clientes e grande movimentação.

A dupla chegou em um carro e um dos criminosos entrou no local e anunciou o assalto, o outro ficou do lado de fora, já preparado para a fuga. Acontece que no restaurante, tinha um agente de segurança pública, que percebeu toda a ação do bandido, e reagiu ao roubo, disparando contra o criminoso.

Dhose correu para tentar fugir, mas foi atingido com um tiro na região da nuca e ficou caído ao solo. Já o comparsa quando viu que a ação criminosa não tinha sido concluída, se evadiu do local, mas na fuga ele também foi atingido por um tiro nas nádegas.

Populares, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de número 01, para socorrer o suspeito. Após toda a mobilização dos paramédicos para estabilizar a vítima, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico do SAMU, o rapaz deu entrada em estado grave, porém, precisa passar por uma avaliação médica mais detalhada, para verificação de outras lesões. O quadro dele requer atenção, mas não houve perda de massa encefálica.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações sobre o outro acusado que conseguiu fugir, fez uma busca nas regiões adjacentes, mas até o momento o comparsa não foi preso. Outra equipe da PM fez a escolta do suspeito até o Pronto Socorro.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).