ROMANCE NO AR: Rumores apontam o novo affair do cobiçado Brad Pitt, e a sortuda é a modelo Emily Ratajkowski

O ator Brad Pitt (“Trem-Bala”) e a modelo/atriz Emily Ratajkowski (“Privacidade Violada”) estão saindo juntos e o relacionamento já começou a gerar especulações.

“As pessoas especulam sobre isso há um tempo. Brad não está namorando ninguém”, disse uma fonte próxima do ator ao site Page Six, para deixar claro que ainda não há nada sério rolando entre o casal.

A mesma fonte lembra que Pitt saiu com outras mulheres desde o final de seu casamento e não estaria namorando com ninguém em particular. Ainda assim, aconselhou aos fãs a “ficarem de olho” no casal.

O primeiro encontro entre os dois teria acontecido em agosto, quando a revista Ok! especulou sobre o namoro, também com declarações de uma fonte: “Ele a convidou para sair, e ela disse que sim. Ela sempre pensou que Brad era fofo, e do jeito que ela encarou, o que ela tinha a perder?”

Desde então, eles voltaram a ser vistos justos em outras ocasiões.

Tanto Pitt quanto Ratajkowski estão no meio dos seus respectivos processos de divórcio.

Pitt e a ex-mulher Angelina Jolie (“Malévola”) enfrentam uma conturbada separação, que envolve processo bilionário e acusações de agressão.

Ratajkowski, por sua vez, pediu divórcio do marido Sebastian Bear-McClard, depois que ele supostamente a traiu.

Na sua conta no TikTok, a modelo se refere a si mesma como uma pessoa “recentemente solteira que está pensando em namoro e outras coisas”.

No passado, outros rumores a respeito da vida amorosa do ator apontavam que ele teria se envolvido com a cantora Lykke Li, e com as atrizes Alia Shawkat (“Arrested Development”) e Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”). Todos esses rumores foram desmentidos.

Brad Pitt será visto em breve no filme “Babilônia”, novo trabalho do cineasta Damien Chazelle (“La La Land: Cantando Estações”), que estreia nos EUA no Natal, buscando uma vaga no Oscar, e em 19 de janeiro no Brasil.

Já Emily Ratajkowski fez o telefilme “Bright Futures” da rede NBC, sobre um grupo de amigos num período de transição entre a juventude e a vida adulta, que ainda não tem previsão de estreia.

Fonte/ A Gazeta do Acre