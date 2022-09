Rodrygo deixa Neymar, Benzema e Vini Jr. de lado e aponta o melhor jogador que jogou na carreira

- Publicidade -

Rodrygo, jovem promessa do Real Madrid e do Brasil, que ganha cada vez mais espaço no time titular de Ancelotti, deixou alguns craques de lado e apontou o melhor jogador que já atuou em sua curta carreira como jogador de futebol.

Rodrygo tem 21 anos de idade e, na temporada, vive grande fase. O jovem talanto brasileiro marcou um lindo gol neste domingo (11), pela La Liga, em mais uma grande vitória do Real Madrid. Apesar de não ser um titular absoluto com Anelotti, Florentino Perez, presidente Merengue, confia muito no futuro do atacante e busca brindá-lo diante dos interessados, como o Liverpool, de Klopp.

Atuando ao lado de craques, Rodrygo nunca escondeu sua grande admiração por Neymar. Ambos dos jogadores são crias do Santos e amigos fora de campo. No entanto, para Rodrygo, o melhor jogador, diante de seus olhos, é o croata Luka Modric, seu companheiro de clube e vencedor da Bola de Ouro de 2018. Para eleger Modric, Rodrygo deixou de lado outros grandes nomes, como Kroos, Benzema e seu outro amigo, Vini Jr.

“É um prazer jogar com (Luka) Modric. Ele é o melhor jogador com quem já joguei, o melhor que o vi jogar. É um prazer jogar com ele, poder chamá-lo de ‘pai’ e ter uma relação muito boa com ele“, disse Rodrygo.

Avaliado em 60 milhões de euros, Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até o ano de 2025.