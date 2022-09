Rodrigo Caio terá alta nesta terça-feira após cirurgia no joelho esquerdo

- Publicidade -

O Flamengo informou que Rodrigo Caio terá alta até o fim do dia, após a realização da artroscopia no joelho esquerdo, realizada na manhã desta terça-feira (27).

O zagueiro iniciará a fisioterapia ainda nesta semana no CT Ninho do Urubu.

O prazo de recuperação é de seis a oito semanas segundo do departamento médico do Flamengo. O procedimento foi realizado pelo cirurgião Max Ramos, no hospital Copa Star. Márcio Tannure, o gerente de Saúde e Alto Rendimento do rubro-negro, acompanhou a cirurgia.

A contusão foi sofrida na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, dia 10 de julho, na Neo Química Arena. Na ocasião, o zagueiro relatou sentir um estalo durante uma movimentação e deixou o gramado ainda no primeiro tempo.

É a segunda cirurgia a qual Rodrigo foi submetido na temporada. No início do ano, foi operado por conta de uma inflamação no joelho direito, consequência de outro procedimento realizado em dezembro de 2021.

A necessidade desta nova cirurgia foi informada pelo Flamengo na semana passada. Na ocasião, Rodrigo Caio esteve ao lado de Tannure para explicar a situação. O zagueiro afirmou que vinha reagindo bem ao tratamento nos últimos dias, mas as dores voltaram.

“No primeiro momento, minha opção por não operar, junto com o departamento médico, foi por acreditar que o processo seria bem-sucedido, infelizmente não aconteceu. Cheguei no último estágio com esperança de jogar sem dores, mas não aconteceu. Acredito que até o último estágio eu vinha me sentindo bem”, disse.

“Quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que me encontram no dia a dia, sendo flamenguista ou não. Recebo sempre palavra de carinho. A história do Rodrigo não acabou aqui. Acredito muito na minha força e no propósito de Deus. Fiz questão de deixar essa mensagem para as pessoas que torcem por mim. Nós vemos na próxima temporada, e farei de tudo para entregar o máximo para a nação, que é quem nos deixa com a maior convicção que vale a pena todo o esforço para alcançar nossos objetivos”, finalizou.