Rodney sai do Flamengo e clube acerta com novo lateral-direito

Já é de conhecimento geral que Rodinei deixará o Flamengo no final desta temporada. Mesmo com esforços da diretoria e os pedidos da torcida em prol de sua permanência, o lateral seguiu irredutível em relação a decisão e inclusive, já tem conversas com o Atlético Mineiro.

Desta forma, embora lamente a saída do atleta, o Mais Querido não perdeu tempo e ainda ontem (14), acertou a contratação de um novo lateral-direito.

Flamengo acerta com jovem jogador para a lateral

Trata-se do jovem Brian Felipe, de apenas 18 anos e que estava no SKA Brasil. O atleta foi ‘captado’ pela equipe de Scout do Flamengo e assinou um contrato de formação com a equipe carioca.

Brian terá vinculo com o Mengão por três temporadas, ou seja, até 2025, tendo boas chances de integrar o time profissional nos próximos meses. Além do SKA, o jogador também acumula passagens por Figueirense e Inter de Limeira, onde chegou a atuar como atacante em virtude de seu bom desempenho ofensivo.

A informação é do FlaZoeiro e do FlaBase, tendo sido repercurtida pelos portais Diário do Flamengo e Torcedores.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil