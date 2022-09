Rodinei do Fla pode ser contratato pelo Atlético Mineiro para 2023; saiba mais

- Publicidade -

Um dos melhores laterais do Brasil atualmente, Rodinei segue com seu futuro indefinido. Com o contrato com o Flamengo se encerrando no final do ano, o atleta já informou ao clube carioca que não irá renovar e o Galo segue de olho. O empresário Ricardo Scheidt, em entrevista à ESPN, falou sobre a situação.