Rodada do Sub-15: Plácido vence nos pênaltis e Galvez no tempo normal

Na Marca da Cal

Após a paralisação de um jogo e cancelamento de outro, motivado pelas chuvas da última quarta-feira (14), a primeira rodada do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, prosseguiu na tarde deste sábado (17), com duas partidas no estádio, Florestão.

No primeiro duelo, válido pela chave A, as equipes do Plácido de Castro e o Recriança ficaram no empate por 2 a 2. O confronto foi para as cobranças de pênaltis e o time placidiano venceu por 5 a 4. Na sequência, pela chave B, o Imperador Galvez superou o Rio Branco por 1 a 0.

Conforme a nova tabela do torneio, divulgada pelo departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC), os confrontos suspensos do meio de semana foram remarcados esse domingo (18), no estádio Florestão, a partir das 14h40. O duelo entre Bangu e Joia de Cristo reinicia a partir dos 18 minutos do primeiro tempo. Já a partida entre Atlético Acreano e Sena Madureira inicia do “zero”, às 16h.

Veja os grupos:

Grêmio Xapuriense, Adesg, Plácido de Castro e Recriança (Grupo A); Andirá, Acre Esporte, Rio Branco e Galvez (Grupo B); Atlético Acreano, Sena Madureira, Independência, Bangu e Joia de Cristo (Grupo C).

