Rock Rio: O rosto por trás da máscara de Marshmello; quem é o DJ que esconde o rosto e foge da fama

- Publicidade -

É sempre cercado de mistério que Marshmello se apresenta pelos palcos de festivais. Não seria diferente no Rock in Rio. Terceira atração do Palco Mundo na noite deste sábado, 3, logo após Alok e Jason Derulo, e uma antes de Post Malone, Marshmello é DJ e produtor de música norte-americano. Seu nome verdadeiro é Christopher Comstock. Ficou amplamente conhecido após a música Alone alcançar o Billboard Hot 100. O DJ costuma fazer remixes de músicas de outros cantores, mas também as compõe. Curiosa sobre quem estaria por trás daquela máscara sorridente, a coluna foi atrás de um raro registro do moço. Está aí o fim do mistério.