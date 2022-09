Rock Rio: Justin Bieber chega ao Brasil e é recebido por fãs

- Publicidade -

Após muitos boatos e incertezas em relação ao show de Justin Bieber, 28, no Rock in Rio, a equipe do músico finalmente desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (3). Dançarinos, coreógrafo e banda foram recebidos com festa por fãs do cantor.

O coreógrafo Nick DeMoura, o dançarino Johnny Blaze e o DJ Tay James são alguns que chegaram no aeroporto do Galeão com uma recepção acalorada dos fãs. Eles postaram seus primeiros momentos em solo brasileiro. Ainda não há confirmação se Justin Bieber já está no país ou quando chegará.

Boatos de que o cantor cancelaria suas apresentações na América Latina colocou em dúvida, na sexta-feira (2), sua participação no Rock in Rio, programada para este domingo (4). Com a chegada da equipe, porém, os fãs ficaram mais aliviados, mas a passagem de Bieber pelo Brasil ainda promete ser discreta.

A reportagem apurou que tem um hotel na zona sul do Rio com reserva para abrigar o artista de sábado para domingo, mas a aposta maior é que ele só chegue no dia da apresentação. Foi preparada uma logística para que ele possa se deslocar até a Cidade do Rock em pouquíssimo tempo.

A ideia é que ele vá de helicóptero do aeroporto até um heliponto na zona oeste da cidade, em localização próxima ao festival. Desse mesmo lugar, ele deve pegar a aeronave para voltar ao aeroporto para já embarcar de novo no jatinho que o levará embora.

Esse, inclusive, seria o motivo para o pedido que o cantor fez para que seu show no Rock in Rio fosse antecipado. Bieber é a principal atração e encerra a programação de domingo no Palco Mundo, o principal do festival.

Nos outros dias, a última apresentação está marcada para 0h10, mas o canadense pediu para se apresentar às 23h. Com isso, outros shows também precisaram ter seus horários ajustados. Demi Lovato, que subiria ao palco às 22h20, agora vai precisar se apresentar às 20h35.

Vale lembrar que Bieber tem outras apresentações marcadas no Brasil. Ele deve tocar em São Paulo nos dias 14 e 15. Antes disso, ele tem shows no Chile e na Argentina.

Notícia ao Minuto