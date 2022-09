Robson Conceição recebe quase R$ 1,9 milhão em luta por cinturões

- Publicidade -

Pugilista campeão olímpico fica com US$ 350 mil após derrota para Shakur Stevenson na última sexta-feira. Americano, mesmo sem bater o peso, recebe mais de oito vezes o valor do brasileiro

Robson Conceição acabou sem os títulos mundiais do superpena (até 59kg) do Conselho e da Organização Mundial de Boxe depois de ser derrotado por Shakur Stevenson na última sexta-feira, nos EUA. Por outro lado, o pugilista baiano campeão olímpico saiu com uma bolsa de US$ 350 mil por ter entrado no ringue e batido o peso. O valor na cotação atual corresponde a quase R$ 1,9 milhão. A informação foi divulgada pela “ESPN americana“.

Segundo a reportagem, Robson Conceição receberia uma bolsa de US$ 200 mil, mas acabou recebendo mais US$ 150 mil pelo fato de Stevenson não ter batido o peso por 730g na véspera do duelo. O valor foi descontado da bolsa do americano como parte da multa por não ter cumprido o peso em contrato. Se na conversão a bolsa de Robson Conceição é milionária no Brasil, a de Shakur Stevenson foi milionária mesmo em dólar. O americano receberia US$ 3 milhões pela luta, o equivalente a R$ 16 milhões. Mas com o desconto pelo valor cedido ao brasileiro e mais uma multa de US$ 20 mil imposta pela comissão atlética, Shakur recebeu US$ 2,83 milhões. O prejuízo de Shakur Stevenson ainda foi maior que o valor financeiro. Por não ter batido o peso necessário, ele ainda ficou sem os dois títulos dos superpenas, que agora ficaram vagos, já que estavam elegíveis apenas para Robson. O futuro do americano, no entanto, deve ser na categoria de cima, nos leves (até 61kg).

G1