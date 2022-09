Robôs domésticos: conheça os humanoides mais utilizados em casa

- Publicidade -

Há alguns meses, a empresa chinesa Xiaomi apresentou seu robô humanoide, capaz de reconhecer emoções. Por sua vez, Elon Musk, CEO da Tesla, não ficou para trás e divulgou novos detalhes sobre o que considera ser o uso que o primeiro robô humanoide de sua empresa acabará por ter.

Segundo Musk, que também é dono da SpaceX, seus robôs terão múltiplas aplicações além do trabalho industrial, já que podem ser usados ​​para tarefas domésticas em residências e até no cuidado de idosos. Isso foi afirmado em sua coluna “Acredite na tecnologia para um futuro melhor”, apresentada na publicação oficial da Administração do Ciberespaço da China.

Os robôs domésticos devem substituir seres humanos em “tarefas repetitivas, chatas e perigosas”

Antes de tudo, o Tesla Bot ou Tesla Optimus é uma prioridade para a Tesla. O que se sabe até agora é que o robô está próximo da altura e peso de um adulto , sendo capaz de carregar ou pegar objetos pesados, andar rapidamente em pequenos passos enquanto integra uma tela em sua testa, que funciona como interface interativa para se comunicar com pessoas.

O robô tem pernas para interagir adequadamente na sociedade humana. Antes de mais nada, esses recursos permitem que o Tesla Bot se adapte ao seu ambiente ao passo que faça o que os humanos fazem, com tamanho, forma e recursos semelhantes.

Musk indicou que quer que o Tesla Optimus faça parte de nossas vidas. Os robôs com formas humanas ficam úteis cada vez mais com o passar do tempo. A produção aumentará à medida que os anos passam e os custos são diluídos. Daqui uns anos um robô doméstico provavelmente custará menos do que um carro. Eles provavelmente serão o presente ideal para os idosos que aniversariam.

