Rio Branco terá como adversário na Copa Verde a equipe Paraense Tuna Lus

O Estrelão enfrentará a equipe Paraense no mês de Outubro. Em jogo único realizado na capital de Rio Branco, as duas equipes irão disputar uma vaga nas quartas de final da competição.

O jogo vai marcar o reencontro dos dois times após 15 anos. Considerando todos os jogos desde 1991, quando as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez, o retrospecto desse confronto é de equilíbrio.

Os resultados somados, são de quatro empates, e duas vitórias para cada lado. Pela Série B de 1991 as equipes se enfrentaram duas vezes, e ficaram no empate por 1 a 1 em ambas as partidas.

Já pela Série C de 2003, foi registrado uma vitória para a equipe do Tuna Luso, por 2 a 0, e um empate por 0 a 0. O último encontro das duas equipes foi no ano de 2007, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Dessa vez o Estrelão venceu a primeira partida por 3 a 2, e na segunda partida ficaram no empate por 1 a 1, o Acre será representando na Copa Verde pelo Humaitá, que enfrentará o Náutico-RR em busca de uma vaga nas oitavas de final, e o próprio Rio Branco que vai entrar somente na segunda fase da competição.