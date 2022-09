Resultado final do concurso para estágio é divulgado pelo MPF

- Publicidade -

O Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) tornou público o resultado final das provas discursivas e homologação do processo seletivo que visa a contratação e formação de cadastro de reservas para estagiários de graduação e pós-graduação em Direito na Procuradoria da República no Acre, nesta sexta-feira, 16.

De acordo com o Edital 28/2022, a próxima fase será a convocação dos candidatos aprovados no concurso.

Outras informações sobre o processo podem ser obtidas junto ao Núcleo de Gestão de Pessoas do MPF/AC, pelo telefone (68) 3214-1414, no endereço eletrônico [email protected] ou no site www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco.

Confira aqui o resultado final .