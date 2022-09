Resultado do concurso 2517 da Mega-Sena; prêmio é de R$ 57,6 milhões

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (8/9), SEIS loterias: os concursos 2517 da Mega-Sena; o 5944 da Quina; o 2415 da Dupla Sena; o 2362 da Lotomania; o 1829 da Timemania e o 653 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 57,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-05-06-16-22-39.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 18-30-31-46-73.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-12-15-22-24-30. O mês da sorte é Novembro.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,9 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-08-12-17-26-27-28-39-44-45-46-48-49-57-66-72-77-85-87-88.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 100 mil apresentou o seguinte resultado: 05-14-34-44-55-56-61. O time do coração é o Fortaleza, do Ceará.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03-10-14-22-26-34 no primeiro sorteio; 02-13-16-28-31-37 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 6,5 milhões.

Assista a transmissão: