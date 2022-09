“Respeito”, diz pai de Gabriel Diniz ao se pronunciar após ex-noiva do filho se casar

Emocionado, o empresário seguiu elogiando a jovem. “Gostaria de agradecer a todos vocês, um a um intimamente pelo carinho e respeito com ela e com nossa família e dizer que Deus na sua infinita perfeição nos tirou o Gabriel, mas gentilmente nos apresentou anteriormente a essa família, pelas mãos do Gabriel para que nós pudéssemos ser amados, pois essa famílias remete a ele, que foi tão querendo por todos nós, mas que dia a dia, juntos compartilhamos os relatos, os momentos vividos com ele e ao mesmo tempo a sua presença entre nós, pela força do amor, que se faz presente na felicidade plena do outro”, escreveu.

“Viemos a esse mundo com pacotes e missões que as vezes não compreendemos, mas que no decorrer do tempo vemos que é mais simples que imaginamos; que é servir e melhorar a vida dos outros, e isso é amar sem condições, só amar, ser e fazer feliz e pronto, que Deus dê a paz desejada a cada um em seus corações. Um grande beijo”, declarou nas redes sociais.

CASAMENTO LUXUOSO

Karoline Calheiros se casou nesta terça-feira (6) com o empresário Tom Santos. Nas redes sociais, ela mostrou detalhes da cerimônia que contou com a presença do ex-sogro.

“Amor, amor, amor e mais nada!”, disse ela ao compartilhar fotos da cerimônia. O noivo também se declarou e comoveu os fãs com suas palavras.