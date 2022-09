Repórter salva mulher presa em inundação durante furacão; Veja vídeo

- Publicidade -

O repórter americano Tony Atkins, da CNN, salvou uma mulher que estava na rua enquanto a inundação tomava conta da cidade, nesta quarta-feira (29), na Flórida.

O profissional estava na cobertura da passagem do furacão Ian no estado americano quando deixou o microfone e as câmeras para ajudar uma moradora.

Com a água acima da cintura, o jornalista conseguiu colocar a mulher nas costas e carregar até chegar um um local seguro. De acordo com a emissora dos EUA, a mulher, que não teve o nome divulgado, disse que estava indo para o trabalho como enfermeira quando ficou presa.

Assista:

CNN affiliate WESH reporter Tony Atkins waded into flooding caused by Hurricane Ian to rescue a stranded nurse caught by the rising waters on her way to work https://t.co/OvfmYn0xP2 pic.twitter.com/vnd3U8BVRj

— CNN (@CNN) September 29, 2022