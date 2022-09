Repórter da ESPN sofre assédio durante participação ao vivo; Veja vídeo

- Publicidade -

Um indivíduo vestido com a camisa do flamengo, se mostrou um verdadeiro sem noção. Durante a participação ao vivo da repórter Jéssica Dias, do canal ESPN no pré jogo da partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, pelas semifinais da Libertadores.

A repórter estava prestes a encerrar sua participação, quando o homem beijou a bochecha da mesma, o comentarista esportivo Mauro Betin se pronunciou com a seguinte frase, “Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade”.

E completou “Jéssica Dias, toda a força do mundo que não evolui.”