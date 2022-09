Reinaldo Gottino cai no choro ao ler texto de mãe de menina morta por amiga

- Publicidade -

O apresentador Reinaldo Gottino, do Balanço Geral (Record TV), chorou ao noticiar a morte de Ana Lívia, de 13 anos. A adolescente foi morta pela amiga, de apenas 12 anos, e o jornalista não segurou a emoção ao ler uma homenagem da mãe da vítima.

A menina de 13 anos morreu após ser baleada pela amiga de 12 anos em Jardim Paulista, Taubaté (SP). A adolescente confessou ter atirado e disse que pegou a arma na casa do tio. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia.

A mãe da menina afirmou que a filha era “companheira”, “aluna nota 10” e fã de “Chiquititas”. Em certo momento, ela contou que o pai de Ana Lívia também faleceu e, a partir de agora, ele cuidaria da filha “pela eternidade”.

“Descanse nos braços do papai Marcelo, eu cuidei de ti por 13 anos, e agora ele vai te cuidar pela eternidade”, diz a mensagem.

Gottino não conteve as lágrimas ao descobrir que a mãe de Ana Lívia também perdeu o marido: “Que mensagem forte. Essa moça que escreve, ela perdeu a filha e já tinha perdido o marido? Meu Deus do céu. Os meus sentimentos a você, mãe, que perdeu a tua filha querida com tão pouca idade.”

Fonte: Metrópoles