Rei Charles III tira dias de folga por cansaço extremo após 11 dias de trabalho

As informações são do jornal britânico “Mirror”. Segundo o tabloide, Charles III está descansando no Castelo de Balmoral, na Escócia. Em um dos primeiros compromissos oficiais como novo Rei, o monarca foi vaiado em uma visita ao País de Gales.

Segundo a fonte do jornal, o filho da Rainha está “cansado e de luto”. O descanso tem como objetivo a recuperação após 11 dias de trabalho. Charles III ficará se recuperando até a próxima segunda-feira (26). “Balmoral é um lugar onde o rei pode ver sua família e ao mesmo tempo pode se recuperar e continuar com os negócios do Estado”, disse a fonte.

Rei Charles III desconvida Harry e Meghan Markle para jantar oficial

Meghan Markle e Harry foram desconvidados por Rei Charles III de um jantar que aconteceu no domingo (18). Na ocasião, o monarca recebeu líderes mundiais no Palácio de Buckingham, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da França, Emmanuel Macron. Harry e Meghan ficaram sabendo através da imprensa que o convite feito a eles no início da semana foi retirado.