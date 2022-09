Reformada: Em Senador Guiomard Delegado Geral entrega a Delegacia de Policia Civil

- Publicidade -

Na manhã desta sexta-feira, 16, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, entregou a população do município de Senador Guiomard, a Delegacia Geral de Polícia Civil reformada.

A inauguração da unidade contou com a presença do Delegado-Geral Adjunto, do Diretor da Acadepol, Diretor do Departamento Técnico de Polícia Civil – DTP, representante da Polícia Militar, Delegados e equipe administrativa.

Totalmente revitalizada e com ambientes específicos para atendimento ao público, a nova Delegacia abriga a sede da Regional do Baixo Acre.

De acordo com o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, a obra é uma demonstração clara de que os recursos do governo do estado estão sendo aplicados de forma correta e eficaz.

“Entendemos que o momento é de extrema importância para o fortalecimento da segurança pública, momento em que entregamos mais uma delegacia de Polícia totalmente revitalizada. Essas obras seguem um cronograma de execução onde todas as unidades passarão pelo processo de revitalização, algumas delas como a de Cruzeiro do Sul, DEMPCA/CZS, Tarauacá e a DEFLA já foram totalmente recuperadas e entregues a população. Estamos finalizando a reforma das delegacias de Feijó, Manoel urbano e a DEAM/capital”, disse o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

Fonte: Assessoria da Polícia Civil