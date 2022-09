Receita Federal no Acre tem mais de 10 mil declarações do imposto territorial registradas

- Publicidade -

Foram enviadas, até esta quarta-feira, 28, 10.358 declarações de imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos proprietários de terra do Acre à Receita Federal.

A expectativa do órgão é de receber entre 12.256 e 13.570 declarações no estado do Acre até o fim do prazo, na sexta-feira, 30.

O imposto precisa ser pago por pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título de propriedades rurais. O contribuinte deve elaborar a declaração por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal pela internet.

Quem não apresentar a declaração no prazo, está sujeito à multa de 1% ao mês ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido.

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é um tributo federal cobrado anualmente e o valor corresponde ao tamanho da propriedade e seu grau de utilização.

Na região composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, a Receita Federal recebeu ao todo 212.947 declarações.