Recado Público: Simone faz textão ao marido após acusação de traição com Simaria

Após passar por momentos bastantes delicados na vida profissional e pessoal, Simone usa as redes sociais no último domingo (28) e mostra um momento ao lado da família.

No Instagram, a sertaneja postou um registro do esposo, Kaká Diniz e dos filhos, Henry e Zaya. Além disso, na imagem as crianças estão em cima de uma moto na companhia do empresário.

Simone escreveu um texto na legenda da publicação e se declarou para o maridão, que estava completando 37 anos.

Dessa forma, legendou ela: “Meu amor, Kaká. Achei em seu coração meu lugar para morar. Sempre foi você. E continuará sendo você minha escolha. Parabéns pelo seu dia meu lindo, que você continue sendo nosso porto seguro, que a luz de Jesus brilhe sobre você. Te amo!”.

Como já esperado, a postagem teve muitas curtidas e bastantes comentários tantos dos fãs como também de famosos.

Sendo assim, o cantor Xanddy escreveu: “Parabéns a esse querido de Deus”. “Lindos demais. Parabéns e que Deus te abençoe poderosamente”, comentou também uma fã.

Kaká Diniz agradeceu a esposa pela linda declaração. “Vocês são minha base. Hoje meu único sentimento para Deus é: gratidão. Amo vocês com todo o meu ser”, comentou ele.

Além disso, na última terça-feira (30), Simone fez uma live e mostrou a filha quando foi pega de surpresa por um momento inusitado.

Simone se assusta com queda da filha e Kaká Diniz brinca com o ocorrido

Motivo disso é que Zaya se desequilibrou e acabou caindo no chão, o que fez a artista correr para ajudar a herdeira.

Além disso, no momento do ocorrido, Kaká Diniz amenizou o ocorrido para não deixar a filha apavorada e enquanto isso a cantora ficou bastante tensa com a queda.

Desse modo, Kaká Diniz brincou com a situação: “Embriagou minha filha? Bebeu o quê?”.

Além disso, vale lembrar que recentemente até o nome do empresário foi envolvido na polêmica da agora ex-dupla sertaneja Simone e Simaria.

Desse modo, segundo o jornalista Thiago Sodré, o que causou a separação da dupla foi uma suposta traição de Kaká com a cunhada. Pois de acordo com ele, Simaria seria apaixonada por ele.

