Real Madrid mostra interesse em João Gomes, do Flamengo, chamado de “novo Casemiro”

De acordo com o jornal “AS”*, o Real Madrid estaria interessado na contratação do volante João Gomes, do Flamengo. O jogador de 21 anos, considerado uma das maiores revelações na posição nos últimos tempos junto com André, do Fluminense, foi chamado pela publicação de “o novo Casemiro”.

Ainda de acordo com o “AS”, Manchester United e Liverpool também estariam monitorando João Gomes, que renovou com o Flamengo na semana passada até 2027.

A apuração do ge indica que não há qualquer tipo de movimentação das equipes citadas na matéria pelo “AS” até o momento. Clube e representantes do jogador desmentem a informação.

Esse novo compromisso, no entanto, não impede uma possível transferência que rondaria em torno dos 30 milhões de euros (R$ 153 milhões) segundo o jornal espanhol e também de acordo com a ESPN Argentina.

Para vencer qualquer concorrência, o Real Madrid aposta na boa relação com Flamengo, que negociou Vini Jr em 2018 e Reinier em 2020 com o clube espanhol. O primeiro virou ídolo e um dos principais jogadores merengues. O segundo foi emprestado ao Girona para ganhar mais experiência no futebol europeu.

Alçado aos profissionais em 2020, João Gomes é dos grandes nomes do time de Dorival Júnior que chegou às finais da Libertadores e da Copa do Brasil na atual temporada. Titular absoluto, soma 53 partidas, 39 desde o início, e dois gols marcados.