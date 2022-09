RBTrans garante a circulação de mais 90 ônibus no dia das eleições em Rio Branco

- Publicidade -

O domingo de 2 de outubro, dia das eleições, vai contar com a frota normal de ônibus que circula, diariamente, na capital Rio Branco, com 94 carros, segundo informou a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans).

Um ponto importante é que como o horário da votação mudou, e será das 6h às 15h, a frota vai começar a circular às 3h30 da madrugada do domingo.

Além disso, no pleito deste ano, os eleitores que utilizam o transporte público em Rio Branco terão gratuidade na passagem de volta, desde que apresentem o comprovante de votação ao motorista do coletivo. A iniciativa é uma parceira do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), prefeitura, e a empresa Ricco.

A frota será a mesma que circula diariamente na capital acreana, como pontuou Francisco José Benício Dias, superintendente da RBTrans.

“Do total de ônibus rodando na cidade, cinco ficarão na reserva para responder ocorrências emergenciais, caso ocorram. O início das operações será a partir das 3h30. Após votar, o usuário que apresentar o comprovante de voto, até às 17h, não pagará o retorno para casa”, comentou Dias.

Fonte/ A Gazeta do Acre