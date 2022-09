Raio destrói casa e fogo consome todos os objetos da família no interior do Acre

- Publicidade -

Uma residência localizada no ramal Novo Amparo, no Rio Purus, foi atingida nesta quinta-feira (30) por um raio e ficou completamente destruída. Durante a tarde, Sena Madureira e localidades vizinhas foram atingidas por raios e ventanias como tinha sido previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A casa em questão pertence à moradora conhecida por Josiane.

“Graças a Deus, no momento em que o raio atingiu a residência não tinha ninguém dentro. Em contrapartida, a família perdeu tudo, ficando somente com a roupa do corpo”, comentou um morador daquela região.

Roupas, colchões, utensílios domésticos e outros materiais foram transformados em cinza.

Sem ter condições financeiras, a família está pedindo ajuda às pessoas de bom coração. O telefone para contato é: (68) 99952-5746.