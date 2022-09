Rainha Elizabeth morreu com Charles e Anne ao seu lado

- Publicidade -

A rainha Elizabeth II morreu com o príncipe Charles e a princesa Anne ao seu lado, enquanto o restante de sua família estava a caminho do Castelo de Balmoral.

Diversos integrantes da família real, entre eles o príncipe William, o príncipe Harry, o príncipe Andrew, o príncipe Edward e sua esposa, Sophie, viajaram às pressas para a Escócia depois de serem informados que a monarca “tinha apenas algumas horas de vida”.

Entretanto, segundo informantes, apenas os dois filhos mais velhos da rainha, Charles e Anne – que já estavam na Escócia no momento da piora repentina do quadro de saúde da monarca -, conseguiram chegar à propriedade real para dar adeus à rainha.

Elizabeth II faleceu “pacificamente” em sua propriedade na tarde de quinta-feira (08), segundo informações divulgadas pelo Palácio de Buckingham.

Charles assumiu o trono do Reino Unido com efeito imediato, pois as regras de sucessão estabelecem que a coroa é instantaneamente passada adiante, embora existam alguns protocolos oficiais para formalizar a coroação do novo rei.

Além de monarca, Charles passa a ser chefe de Estado do Reino Unido e já escolheu como quer ser identificado: Charles III.

Fonte: Yahoo!