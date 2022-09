Rainha Elizabeth II: Bolsonaro avalia ir ao funeral na Inglaterra

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro avalia ir pessoalmente ao funeral da rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira (8/9), no Reino Unido, aos 96 anos.

Segundo fontes do Itamaraty e do Palácio do Planalto, Bolsonaro aguarda a definição dos detalhes de como será o evento para bater o martelo se vai ou não.

Caso a agenda da campanha eleitoral não permita, o presidente brasileiro deve escalar uma comitiva de ministros e outros autoridades para representá-lo no funeral.

Segundo veículos de imprensa da Inglaterra, todo o rito do funeral da rainha até o enterro do corpo deve durar 10 dias. O sucessor de Elizabeth II será o príncipe Charles.