Rainha Elizabeth II: 70 anos de reinado em imagens; veja fotos

Coroada em 2 de junho de 1952, neste ano, Elizabeth II celebrou 70 anos à frente do trono no Reino Unido. Em setembro de 2015, ela ultrapassou a tataravó, a Rainha Vitória, e se tornou a monarca com o reinado mais longo do país. Também é o segundo reinado mais duradouro da história da humanidade, atrás apenas dos 72 anos do Rei Luís XIV, da França.