R$ 180 milhões é valor a ser sorteado na “Lotofácil da Independência”

- Publicidade -

Dia 10 de setembro está se aproximando, mesmo que o feriado da Independência ainda não tenha chegado, você tem a chance de dar o grito da Independência faturando até R$ 180 milhões, valor do prêmio principal da Lotofácil da Independência.

Para jogar na Lotofácil basta marcar entre 15 a 20 dezenas, das 25 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar os 15 números sorteados, não havendo ganhadores da primeira faixa de premiação, o valor vai para quem acertar 14 dezenas e assim sucessivamente.

Isso ocorre, porque diferente da sua vertente a Lotofácil da Independência não tem seu prêmio acumulado para o próximo concurso, sempre havendo um ganhador.

O concurso especial 2610 da Lotofácil fará um ou mais ganhadores no sábado dia 10/09, e quem não quiser correr até as casas lotéricas para garantir a sua aposta nessa loteria, pode aproveitar de toda a praticidade da plataforma digital Sorte Sorte.

Bolão com 1632 vezes mais chances de premiação

A Sorte Sorte convida os interessados a garantirem a cota no bolão LF-LI-AAL-5C e concorrer ao prêmio milionário da Lotofácil da Independência com o melhor custo-benefício do mercado. Segundo a plataforma, são muitos jogos com fechamento de número escolhido a dedo por um time profissional para aumentar as chances de premiação. O custo de cada cota é de R$ 35

Cupom de desconto: 180Mi

Aproveite o cupom exclusivo para a primeira aposta e consiga 20% de desconto.

Cupom: 180Mi

Descubra como jogar online

Para fazer a aposta na Lotofácil da Independência no melhor site de loterias do Brasil, o Sorte Sorte, é preciso ter 18 anos ou mais e possuir um celular, tablet ou computador com conexão à internet.

Confira o passo a passo para jogar na plataforma:

Faça seu cadastro ou login caso já seja um usuário; Escolha seu bolão preferido. Defina a forma de pagamento; Finalize e concorra.

Se você quer aumentar as chances de vencer na Lotofácil da Independência pode participar dos bolões especiais do Sorte Sorte que aumentam até 3.632 vezes as oportunidades de vitória.

Os bolões do Sorte Sorte são elaborados por especialistas e baseados em análises estratégicas.

Fonte/ Portal metropole.com