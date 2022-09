Quem é o príncipe Charles? Conheça o próximo Rei do Reino Unido

- Publicidade -

O príncipe Charles, de 74 anos, é o primeiro nome na linha de sucessão ao trono do Reino Unido após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que partiu aos 96 anos nesta quinta-feira, 8. A sucessão do trono britânico é feita dentro da família real e de acordo com a ordem de nascimentos dos membros da realeza. Assim, o herdeiro natural da rainha é o seu filho mais velho, Charles.

Ele terá o desafio de substituir a sua mãe, que foi teve o segundo reinado mais longo da história mundial, ultrapassando os 70 anos como Rainha. Ao longo de sua vida, a rainha Elizabeth II foi reconhecida por ter um reinado estável e unido, mesmo com as crises mundiais e familiares.

Charles nasceu em 14 de novembro de 1948, filho da Rainha Elizabeth II e do príncipe Phlip, e foi preparado desde a sua infância para assumir o trono britânico. Porém, os especialistas da família real dizem que ele teve uma infância com certo distanciamento dos pais. Enquanto ele crescia, a rainha estava ocupada com seus afazeres reais e não conseguia estar muito próxima da criação do filho, que foi educado e observado pelos funcionários da realeza e das escolas. Ele estudou em um internato e sofreu bullying por sua posição importante na realeza e por sua aparência. Ele sempre teve o papel de representar a rainha em eventos oficiais e viagens ao longo de sua vida.

Ele se tornou o príncipe de Gales em 1969. Este é um título dado ao herdeiro do trono. Além disso, ele tem outros títulos,como Duque de Rothesay, Duque da Cornualha, Conde de Carrick e Barão de Renfrew. Além disso, ele também herdou o título de Duque de Edimburgo após a morte do seu pai, o príncipe Philip em 2021.

Charles se formou em História na Universidade de Cambridge e também fez mestrado. Ele fez carreira na Marinha Britânica e também é piloto de helicóptero. Ele é um fã de jardinagem, se preocupa com as questões ambientes, gosta de pinturas e de cavalos, e também já foi jogador de polo.

Charles teve dois filhos com a princesa Diana, o príncipe William e o príncipe Harry. E também tem cinco netos: George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet.

A vida amorosa de príncipe Charles

Príncipe Charles conheceu a sua atual esposa, Camilla, na década de 1970 e se apaixonou. Porém, eles não ficaram juntos na época. Ele foi prestar o serviço na Marinha Britânica e ela se casou com Andrew Parker Bowles em 1973.

Anos depois, o príncipe Charles conheceu Diana, uma jovem encantadora, com quem se casou em 29 de julho de 1981. Juntos, eles tiveram dois filhos, príncipe William e príncipe Harry. O casamento deles foi repleto de polêmicas e de rumores de relacionamentos extraconjugais. Inclusive, Charles foi acusado de viver um relacionamento às escondidas com Camilla.

Camilla e Andrew se separaram em 1995. Logo depois, em 1996, Diana e Charles também assinaram o divórcio. No ano seguinte, em 1997, a princesa Diana faleceu em um trágico acidente de carro em Paris, na França, e gerou comoção no mundo.

Em 1999, Charles foi fotografado com Camilla pela primeira vez após o fim do casamento. Eles foram vistos na saída de uma festa. Pouco depois, em 2003, eles assumiram a relação e foram morar juntos. O casamento de Charles e Camilla aconteceu em 9 de abril de 2005.

Transição de reinados

Nos últimos tempos, príncipe Charles ganhou mais destaque na realeza britânica, o que foi chamado pela imprensa especializada como uma ‘transição silenciosa’. Aos poucos, ele foi ocupando compromissos reais que eram de responsabilidade da Rainha Elizabeth II, já que a saúde dela foi ficando mais frágil. Um dos momentos mais simbólicos foi quando Charles assumiu o discurso da rainha na abertura do Parlamento em 2022. A cerimônia é um ato tradicional do monarca e gerou uma repercussão por ter sido comandada por um herdeiro do trono. Além disso, ele também representou a mãe em eventos religiosos e militares.