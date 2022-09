Quem é o empresário que agrediu modelo em academia de luxo? Família antecipou herança para se livrar de Thiago Brennand

- Publicidade -

No final de agosto, quando o rosto e o nome de Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, 42, vieram a público nos principais noticiários do país, a agressividade do empresário pernambucano não era notícia nova no Recife. Nem mesmo entre sua família. “Está todo mundo em estado de choque. Como uma pessoa que tem meu sangue pode ser desse jeito?”, disse à reportagem o gastrônomo Jason Vieira, 49, seu primo.

Conhecido nas rodas da alta sociedade recifense como Thiago Vieira, o homem musculoso que se exibe nas redes sociais em competições de hipismo, no tatame de jiu-jítsu ou fumando charutos foi filmado em 3 de agosto agredindo a modelo Alliny Helena Gomes, 37, numa academia de luxo em São Paulo. No último domingo (4), Vieira foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lesão corporal e corrupção de menores.

Thiago é um dos cinco filhos do cofundador de uma rede médica do Recife. O grupo criou dois dos maiores hospitais da cidade: o Hospital Santa Joana e o Memorial São José. Desde o início da repercussão do episódio de violência, a família saiu das colunas sociais direto para o noticiário policial.

“Thiago sempre aprontou. Era um mimado, desde novinho. Qualquer problema, os pais mandavam ele para alguma viagem”, lembra uma vizinha da família que não quis se identificar.

Em 1º de setembro, a nutricionista Marília Fernandes Vieira, irmã de Thiago, publicou em seus stories de Instagram uma mensagem, na qual agradecia “as inúmeras mensagens de carinho e apoio” que recebeu após a reportagem do “Fantástico” (TV Globo) sobre a agressão de Thiago na academia

Na mensagem, Marília dizia: “nem eu nem meus três irmãos temos qualquer relação nem contato com o referido há mais de 20 anos e, portanto, nenhuma atitude alheia nos representa ou interessa”. A família não comenta mais o assunto.

Batizado Thiago Antonio Fernandes Vieira, o empresário chegou a retificar o sobrenome no registro civil, incluindo “Brennand Tavares da Silva”, que eram por parte de sua mãe, Joana. Segundo o blogueiro Ricardo Antunes, essa mudança teria sido feita em 2020. A reportagem do TAB confirmou a data da alteração com um primo de Thiago Vieira.

A partir daí, o empresário passou a ostentar o parentesco com uma das famílias mais ricas de Pernambuco, que atua nos ramos de porcelana, aço, cerâmica, vidro e mercado imobiliário.

O tio-avô de Thiago é Ricardo Brennand, o empresário, colecionador de arte e de armas, dono de um castelo-museu no Recife. Ricardo, morto em 2020 em decorrência da covid-19, foi homenageado mais de uma vez nas redes sociais de Thiago. A mudança também evoca o célebre artista plástico Francisco Brennand, primo de Ricardo, dono de um complexo monumental de artes em cerâmica.

A postura, contudo, desagradou integrantes da família Brennand, segundo pessoas próximas.

UOL