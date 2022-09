Quem é homem que atacou jovem com pauladas na cabeça por críticas a Bolsonaro

- Publicidade -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem que agrediu uma jovem de 19 anos com um pedaço de madeira, depois que ela fez uma crítica a Jair Bolsonaro (PL) em um bar de Angra dos Reis (RJ), nesta sexta-feira (23). O agressor é Robson Dekkers Alvino, de 52 anos. As informações são do portal Metrópoles.

Estefane de Oliveira Laudano ficou ferida na cabeça e precisou ser hospitalizada. Ela estava na companhia da irmã e de amigas, numa das mesas do bar, quando conversavam sobre política e faziam críticas a Bolsonaro. Em determinado momento, elas foram interpeladas de maneira agressiva pelo homem.

Brasil 247