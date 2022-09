Quem é a estilista capixaba que vestiu Demi Lovato em show no Brasil

- Publicidade -

Os shows da cantora norte-americana Demi Lovato pelo Brasil começaram ela será uma das principais atrações do Rock in Rio, neste domingo (4/9). Na última terça-feira (30/8), a artista se apresentou para os fãs em São Paulo. Entre as canções do novo álbum, HOLY FVCK, e hits já consagrados, a escolha do look pela diva chamou a atenção. A responsável por assinar a peça é a estilista Mayari Jubini, por meio da marca Artemisi.

Vem conhecer mais sobre o trabalho da capixaba!

Natural de Cariacica, no Espírito Santo, Mayari Jubini é um dos nomes promissores da moda nacional. A Artemisi é fruto do trabalho de conclusão de curso (TCC) para a pós-graduação em negócios de moda da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo.

Com estilo que mescla ousadia, futurismo e tecnologia, a marca tem dominado o guarda-roupa fashion de celebridades e fashionistas. A repercussão e talento do trabalho de Mayara Jubini conquistou a cantora Demi Lovato.

Com figurino todo vermelho, a estrela surgiu no palco para a alegria de milhares de fãs brasileiros. A estilista contou como foi o processo de criar a peça para Demi.

“Eles me deixaram muito livre para criar. Só me mandaram o mood dessa nova era dela. Tive a ideia de usar muito metal, vinil, com muitos detalhes e cuidado. As duas roupas estão lindas!”, exaltou em entrevista à revista Glamour.

A designer tem trabalhado com grandes nomes do cenário pop brasileiro. Em 2021, ela criou diversos looks para o era Doce 22 de Luísa Sonza. As criações também já foram usadas por nomes como Jade Picon, Sabrina Sato e Julia Fox.

Atenta as novidades do período atual, Mayara Jubini, por meio da sua Artemisi, tem mostrado os motivos que fazem a moda brasileira extrapolar fronteiras. Sucesso!

Colaborou Luiz Maza