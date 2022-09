Queda de cavalo: Peão sofre fratura na clavícula durante competição de laço

- Publicidade -

O peão de fazenda identificado por Wesley Sampaio Saraiva, de 26 anos, sofreu um acidente durante uma montaria para uma prova de laço. O fato ocorreu em uma chácara localizada na Vila Caquetá, na estrada de Porto Acre, na noite deste sábado (03).

Segundo informações da esposa de Wesley, o homem estava participando de uma competição chamada prova de laço, onde o competidor precisa laçar o boi em uma área de 30 metros de distância, onde o laço deve encaixar exatamente nos chifres do boi.

Durante a festa, vários fogos de artifícios foram lançados e o cavalo que Wesley Sampaio estava montado, se assustou com o barulho, e derrubou o homem no chão.

Na queda, Sampaio ficou imóvel e foi socorrido por terceiros que se encontravam no local. Algumas pessoas colocaram o homem em um carro particular e acionaram o SAMU, logo em seguida saíram em direção ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Já na metade do caminho, a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de suporte básica (09), interceptou o carro que transportava o peão e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi levada para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado de saúde estável, apenas com uma fratura na clavícula.

Veja o vídeo: