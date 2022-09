PT sobre assassino com tatuagem de Lula: “Condenamos toda violência”

Na nota, divulgada no site do partido, a presidente da sigla, Gleisi Hoffman, condena a posse de armas e se solidariza com as vítimas do assassinato.

“O incentivo à violência e a liberação, pelo governo federal, da compra, posse e porte de armas estão na raiz de crimes e tragédias como a que ocorreu ontem no Parque São Rafael, em São Paulo”, diz o texto.

“Condenamos toda forma de violência, qualquer que seja a orientação política de quem a comete. Defendemos a apuração rigorosa do crime, para que a Justiça seja feita e tragédias assim não se repitam.”