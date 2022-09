ProUni: MEC prorroga novamente prazo para validação de informações

16 de setembro: prazo de comprovação de informações da segunda chamada;

27 e 28 de setembro: manifestação de interesse na lista de espera;

3 de outubro: divulgação do resultado da lista de espera;

3 a 7 de outubro: prazo para comprovação de informações da lista de espera.

De acordo com o MEC, a prorrogação “visa garantir o máximo de tempo hábil aos estudantes participantes, para que possam comprovar as informações prestadas no momento da inscrição junto às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados”.

Os resultados do ProUni 2022/2 foram divulgados em 10 de agosto. Contudo, alguns candidatos informaram que tiveram dificuldades para realizar os procedimentos de matrícula junto às instituições de ensino já que não tinham recebido as notas que seriam necessárias para escolha do curso de graduação.

Outra dificuldade informada pelos alunos é de que o sistema do ProUni apresentou instabilidades na data em que a segunda chamada deveria ser divulgada. Em decorrência disto, o MEC prorrogou os prazos do processo seletivo.

Metrópoles