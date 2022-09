Propostas: Gladson Cameli fala em geração de emprego e renda ao povo acreano 

- Publicidade -

O período mais crítico da pandemia ficou para trás. Agora, Gladson Cameli trabalha para recuperar o tempo perdido e colocar em prática suas propostas para que a economia do Acre cresça e ofereça mais oportunidades para todos.

Um dos maiores desafios da atualidade está na criação de políticas públicas que resultem na geração de emprego e renda. Este tema já vem sendo tratado com prioridade e será reforçado no segundo mandato do governador Gladson Cameli.

Em seu plano de governo, Gladson elaborou uma série de ações para que os acreanos tenham espaço no mercado de trabalho e melhorem suas vidas.

Mais oportunidade para todos

Para isso, o governador continuará buscando novos empreendimentos para se instalarem no estado, assim como a oferta de incentivos para que as empresas daqui sigam prosperando.

Nos próximos anos, novas grandes obras de infraestrutura que serão executadas pelo governo contribuirão com a abertura de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Com mais dinheiro circulando no comércio, o aquecimento da economia está garantido.

Gladson implantará, ainda, um novo programa para que os micro e pequenos empreendedores tenham acesso rápido e fácil a linhas de crédito para investirem em seus negócios.

A gestão ampliará parcerias com o Ministério do Trabalho para a implementação da Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, além da ampliação do Programa de Compras Governamentais em parceria com os municípios.

Parcerias com instituições de ensino serão firmadas para introdução de módulos relacionados ao empreendedorismo, bem como aumentar a formalização de empreendedores individuais e de micro e pequenas empresas. A promoção do artesanato também será potencializada.

De acordo com Gladson, a iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento do Acre. “Vamos apoiar quem quer trabalhar e dar as condições para que mais empregos possam ser gerados para os nossos jovens. Queremos que o nosso estado seja uma terra de muitas oportunidades”, afirmou o candidato à reeleição ao governo do Acre pela coligação Avançar para Fazer Mais.