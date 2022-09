Projeto que reconhece a profissão de Tecnólogo em Processos Escolares tem veto derrubado e passa a ser lei

- Publicidade -

Vitória da Educação. Assim pode ser definida a derrubada do veto governamental ao projeto de lei de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que reconhece a profissão de Tecnólogo em Processos Escolares na rede pública estadual de ensino. A nova lei visa o aprimoramento da gestão escolar.

A sessão que derrubou o veto aconteceu na última terça-feira,13. Por unanimidade dos parlamentares presentes, o veto do governador Gladson Cameli sobre a matéria acabou caindo, com votos, inclusive dos parlamentares da base de sustentação do governo, o que demonstra a importância da matéria para o sistema educacional.

“Tenho certeza que com a inserção destes profissionais nas nossas escolas, a Educação só tem a ganhar. A gestão escolar a cada dia tem se modernizado e estes trabalhadores chegam para somar com a comunidade escolar, sem dúvida. Uma conquista da nossa Educação”, afirmou Edvaldo Magalhães.

Ascom