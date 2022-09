Projeto de reciclagem da Ufac recolhe uma tonelada de garrafas PET

- Publicidade -

Uma tonelada de garrafas PET e mais de 130 quilos de latas de alumínio recolhidos em Rio Branco. Esse foi o resultado do projeto de extensão universitária Recicla Ufac, desenvolvido por alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre.

O professor Edson Guilherme da Silva, coordenador do projeto, e integrante do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Ufac, disse que todo o trabalho foi feito em um período de cinco meses.

“Em cinco meses de atuação, o projeto já retirou do meio ambiente 1 tonelada de vasilhames PET e mais de 130 quilos de latinhas de alumínio. Estamos fazendo a gestão dos resíduos sólidos produzidos na Ufac, de acordo com o que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)(Lei Nº 12.305)”.

Silva ressalta a importância da coleta seletiva. “Conclamamos toda a comunidade universitária a nos ajudar colocando os resíduos, os vasilhames Pet, e as latinhas de alumínio, diretamente no contêiner do Projeto que fica dentro do Campus, na lateral do bloco de laboratórios do CCBN – Prof. Dr. João Luiz Constante de Moraes”.

O professor enfatizou que, sem a coleta, todo material seria depositado no aterro sanitário da capital. “O que recolhemos está sendo separado e será encaminhado para reciclagem em uma cooperativa”, concluiu.

