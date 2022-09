Produção no Acre vem batendo recordes com investimentos do governo Gladson

- Publicidade -

O sucesso das duas maiores feiras agropecuárias do estado, a Expoacre e Expoacre Juruá, reflete o novo momento da economia local. A gestão de Gladson deu dignidade aos agricultores e potencializou as cadeias produtivas no Acre.

Em quase quatro anos, Gladson viabilizou, por meio de parcerias com as prefeituras acreanas, a abertura e recuperação de milhares de quilômetros de ramais. Com estradas em boas condições, o escoamento da produção para a cidade é garantido.

Com muito esforço e dedicação, Gladson conseguiu recuperar R$ 94 milhões em recursos para a melhoria de ramais. O dinheiro, que deveria ser utilizado na gestão passada, estava praticamente perdido e com prazo definido para retornar aos cofres do governo federal.

Gestão Gladson fortaleceu a agricultura familiar

Para a agricultura familiar, Gladson fortaleceu a assistência técnica, adquiriu máquinas pesadas, distribuiu mudas, reativou armazéns da Cageacre e construiu açudes, entre outras importantes ações.

Os números da produção agrícola do Acre comprovam que os investimentos feitos na zona rural estão dando certo. Por três anos consecutivos, as safras de milho e soja estão batendo recordes.

“O Acre possui terras férteis, clima muito bom e o governo tem ajudado quem quer trabalhar e produzir. O agronegócio foi uma de nossas bandeiras em 2018 e cumprimos nossa palavra. Nossos produtores só querem as condições necessárias para que possam trabalhar. Eles contribuem com o desenvolvimento do nosso estado e merecem total apoio do governo. Em nosso segundo mandato, a zona rural continuará sendo prioridade”, afirmou Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Acre pela coligação Avançar para Fazer Mais.