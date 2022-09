Prisão: mãe é suspeita de omissão na morte da filha de 10 meses

A prisão foi realizada pelo delegado Peterson Amin, da Polícia Civil em Uruaçu. Segundo o investigador, a mãe acordou com o choro da bebê que estava com a cabeça presa entre o vão das duas camas do quarto.

Em seguida, a criança começou a perder os sinais vitais, mas a mãe não teria prestado socorro imediatamente. A mãe teria esperado algumas horas para chamar a vizinha, o que não foi suficiente para salvar a vida da criança, de acordo com a polícia.