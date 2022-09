Prioridade: ‘Iremos cortar gastos com jatinho’, diz Petecão

- Publicidade -

O candidato ao governo, senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), declarou em agenda nesta terça-feira, 6, que o governo de Gladson Cameli peca pela incompetência e garantiu cortar os gastos públicos desnecessários.

Segundo ele, é preciso que a população tenha cuidado na hora de deixar seu voto na urna no dia 2 de outubro. “Na época da eleição todo político é bom. Eu quero ver depois. Nós vamos votar agora, depois só vamos poder votar de novo daqui a 4 anos. Eu confesso a vocês que nunca tinha visto um governo tão desastrado como esse.. Nós tivemos greves da educação, da saúde, da segurança pública. Nós tivemos vários escândalos de corrupção, foi desviado dinheiro da saúde, foi desviado dinheiro da educação. Pra mim é de partir o coração quando eu vejo empresas lá de Manaus levando o nosso dinheiro, porque esse dinheiro deixa de circular no Acre tirando o emprego da nossa população”, declarou.

Petecão reclamou ainda dos gastos desnecessários com aluguel de jatinho particular para viagens estaduais e internacionais. “Essa violência que nós estamos vendo no Acre é causada pela falta de emprego para nossos jovens. diante disso tudo o dinheiro do povo ainda está sendo usado pra pagar o aluguel de jatinho pra esse governador, onde já se viu isso gente? Ir para Brasília de jatinho particular? Ir para a Expoacre de helicóptero ? E tudo isso com nosso dinheiro”, comentou.

Fonte: AC 24 Horas