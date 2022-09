Princípio de incêndio atinge UTI Pediátrica no Hospital da Criança

- Publicidade -

Na madrugada deste sábado, o instituto nacional de traumatologia (INTO) foi afetado por um incêndio de pequenas proporções. Segundo informações, era por volta das 2h da madrugada deste sábado, 17, quando o incêndio teve início dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI infantil).

De acordo com os relatos dos funcionários, o incêndio teve início após um ar-condicionado ter explodido dentro da UTI infantil. Os funcionários agiram rápido e usaram extintores para conter parcialmente as chamas. Essa ação evitou que o fogo se alastrasse por outras partes do prédio, mas as chamas ainda chegaram a atingir parte da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Durante o incêndio, todas as crianças que recebiam atendimento médico foram retiradas do local e colocadas em segurança. Ninguém se feriu durante o ocorrido. O fogo consumiu alguns equipamentos, o forro e o próprio ar-condicionado, que provocou o incêndio. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas. A área foi isolada para a realização da perícia.

A causa do incêndio será confirmada após a conclusão do laudo pericial, mas o Corpo de Bombeiros acredita que houve um curto circuito no ar-condicionado, que provocou a explosão do mesmo, ocasionando o início das chamas. A Polícia Civil se manifestou através de nota divulgada à imprensa.

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil do Acre, vem a público informar à sociedade acreana que os trabalhos de investigação, no sentido de se conhecer as causas do incêndio, ocorrido na madrugada deste sábado, 17, na UTI Pediátrica do Hospital da Criança, que atualmente se encontra instalado nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), já estão sendo executados.

Para tanto, por se tratar de dano ao patrimônio público, desde as primeiras horas deste sábado, seguindo procedimento ordinário, designou-se o deslocamento da Polícia Técnica ao local, objetivando a apuração minuciosa a respeito da materialidade e coleta de informações, que vão aclarar as causas do incêndio, inclusive quanto a sua natureza, se acidental ou criminosa.