Príncipe Harry faz pedido polêmico que fez a madrasta Camilla cuspir chá: ‘Ela disse que era ridículo’

Que a relação de Príncipe Harry e Meghan Markle com a Família Real não é das melhores já não é mais novidade. Rumores sobre um desconvite do Rei Charles III e um veto da Rainha Elizabeth II, morta aos 96 anos este mês, ajudam a endossar a teoria. Nos últimos dias, mais detalhes da polêmica vieram à tona. As informações são da especialista real Katie Nicholl.

A nova controvérsia teria ocorrido no começo deste mês quando Harry e Meghan participaram de uma série de visitas a instituições de caridade no Reino Unido e na Alemanha e se encontraram com Charles, ainda na condição de príncipe. O caçula teria causado choque ao pedir que um mediador participasse do encontro.

“Harry sugeriu que eles usassem um mediador para tentar resolver as coisas, o que deixou Charles um pouco confuso e Camilla cuspindo seu chá“, disse Katie, em entrevista à revista Vanity Fair.

ENCONTRO DE PRÍNCIPE HARRY COM O PAI DUROU 15 MINUTOS

De acordo com Katie, Harry teria proposto um mediador imparcial para manter a paz durante o encontro, visto que ele buscava se reconciliar com o pai. Camilla teria sido contra a ideia do enteado. “Ela disse a Harry que era ridículo. Eles são uma família e iriam resolver aquilo entre eles“, relata a especialista.

Ainda segundo Katie, a reunião teria durado apenas 15 minutos e Harry e Meghan teriam se atrasado. Mesmo diante dos impasses, Charles e o filho teriam se cumprimentado calorosamente.

