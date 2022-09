Primeiro turno: artistas se engajam em vídeo e pedem voto em Lula

- Publicidade -

Nesta quarta- feira (21/9), diversos artistas divulgaram vídeo no qual se reuniram em campanha pela eleição de Lula (PT). Nas imagens divulgadas pela Mídia Ninja, os artistas aparecem entoando o refrão da música Vira Voto. O movimento é uma reedição da campanha de 1986, quando artistas se reuniram para o clipe da música Lula lá.

Artistas como Nando Reis, Caetano Veloso, Denise Fraga, Mart’nália, Drica Moraes, Daniela Mercury, Gal Costa, Cissa Guimarães, Maria Bethânia, entre outras figuras importantes do cinema, da TV, do teatro e da MPB, participaram da manifestação no vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente Lula, com o objetivo de elegê-lo ainda no primeiro turno.

No vídeo, os artistas usam as mãos para virar o símbolo de arma, usado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), para o L de Lula.

Confira o vídeo:

Fonte: Correio Brasiliense