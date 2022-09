Presos do Complexo Penitenciário 470 são pegos em flagrante cavando dois túneis para fugir do presídio

- Publicidade -

Doze apenados poderiam ganhar as ruas nos próximos dias se não fosse a ação de policiais penais que descobriram dois túneis no último dia 30 no presídio Milton Soares de Carvalho, o 470, em Porto Velho (RO).

Nesta segunda-feira (05) uma ocorrência policial foi registrada no 2° DP e solicitada uma perícia no local. Os presos foram tranferidos para outras celas.

Segundo o Rondoniaovivo apurou, os presos das celas 13 e 16 teriam começado a fazer buracos no local, mas logo foram descobertos.

Os presos que poderiam fugir nos próximos dias caso conseguissem dar continuidade nas escavações dos túneis são eles: Erisvaldo Evangelista dos Santos, Jaime Ruiz Pereira , Matheus da Silva Borges, Patrick Ruan Cunha da Silva , Welisson Henrique dos Santos, Welligton de Melo Raposo, Hudson Rodrigues de Oliveira, Orenildo Ramos de Lima, Josimar Nascimento Almeida, Jailson Pena da Silva, e David Nascimento da Silva.