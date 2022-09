Presidente Jair Bolsonaro chama Lula de mula ao comentar entrevista para Ratinho

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ‘mula’ ao comentar a entrevista que o petista concedeu ao programa do Ratinho, no SBT, na noite de quinta-feira (22). Bolsonaro atacou o adversário ao se referir a uma resposta de Lula sobre o programa Casa Verde e Amarela. O ex-presidente ironizou os nomes dos programas do atual governo e afirmou que é preciso deixar o brasileiro escolher ao menos a cor de sua casa. Não ficou claro se Lula estava falando sério ou brincando, enquanto Ratinho questionou o fato de que o Casa Verde e Amarela não define a cor das moradias.

“Mula acha que o programa Casa Verde e Amarela, que já entregou mais de 1,2 milhão de moradias às famílias humildes desde 2019, obriga as pessoas a pintarem suas casas de verde e amarelo. E ainda diz que é o povo do interior de São Paulo que é ignorante. É muita água batizada!”, disse Jair Bolsonaro.

No que diz respeito ao interior de São Paulo, Bolsonaro refere-se a outra resposta de Lula, que afirmou que o presidente seria chucro e ignorante, como um ‘capiau’ da região. Aliados de Bolsonaro tem enfatizado esse trecho para dizer que Lula teria preconceito contra quem é do interior de São Paulo, de onde é Bolsonaro, inclusive.

O Tempo